Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de "Topraktan Sofraya Gastronomi Festivali" sürüyor

        Edirne Valiliğince düzenlenen "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali" tarihi tren garında sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 09:52 Güncelleme: 03.11.2024 - 10:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de "Topraktan Sofraya Gastronomi Festivali" sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne Valiliğince düzenlenen "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali" tarihi tren garında sürüyor.

        Edirne'de gastronomi festivaline katılan şefler, kentin gölgede kalmış lezzetlerinden, tadıyla, tane sayısıyla ve ince kabuk yapısıyla benzerlerinden ayrılan Meriç yer fıstığının yurt içi ve yurt dışı tanıtımına ağırlık verilmesi önerisinde bulundu.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, şefler Bedrettin Aydoğdu ve Cüneyt Asan'la festivalde stantları gezdi.

        Sezer, şeflere kabuğunun içinden dört tane tohum çıkan, tohum zarı ve kabuğu ince, tadıyla benzerlerinden ayrılan ve Meriç ilçesinde ata tohumundan üretilen yer fıstığı ikram etti.

        Aydoğdu ve Asan fıstığın tadının çok farklı ve güzel olduğunu söyledi.

        Asan, içerisinden çok fazla tane çıkan bir yer fıstığıyla ilk kez karşılaştığını ifade ederek, "Ata tohumu fıstık, rengi farklı, tadı farklı. Türkiye'de ben böyle bir şey görmedim, tatmadım. Şaşırdım. Çok beğendim. Daha fazla tanıtıma ihtiyacı var." dedi.

        -"Sizin ürettiğiniz Dubai çikolatasından daha güzel"

        Şefler daha sonra İpsala Kaymakamlığınca başlatılan proje kapsamında çikolata üretimi konusunda eğitim alan kadınların ürettiği çikolataları tattı.

        Stanttaki "Dubai çikolatası" yazısına atıfta bulunan Aydoğdu, "Neden Dubai yazdınız, İpsala yazsaydınız." dedi.

        Asan da kadınların üretimi çikolatayı başarılı bulduğunu belirtti.

        Geçen hafta Dubai'ye gittiğini ve orada Dubai çikolatasının tadına baktığını ifade eden Asan, "Sizin ürettiğiniz, Dubai çikolatasından daha güzel. Samimi söylüyorum, elinize sağlık." dedi.

        Festival, söyleşi, tadımlar ve konser programlarıyla sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şirin Elmas cinayetinde yeni ayrıntılar
        Şirin Elmas cinayetinde yeni ayrıntılar
        Nakliyeciyi öldürüp salona gömdüler! Gölge eşkalle katilleri buldular
        Nakliyeciyi öldürüp salona gömdüler! Gölge eşkalle katilleri buldular
        Sıcaklık düşüyor, kuvvetli yağış karla birlikte geliyor!
        Sıcaklık düşüyor, kuvvetli yağış karla birlikte geliyor!
        İşte 90'ların bilgisayar oyunları!
        İşte 90'ların bilgisayar oyunları!
        Trump'tan Harris'e suçlama: Ben barışın adayıyım
        Trump'tan Harris'e suçlama: Ben barışın adayıyım
        İstanbul'da kahreden olay! Trafik polis şehit oldu
        İstanbul'da kahreden olay! Trafik polis şehit oldu
        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor
        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor
        Mavi kuşak ülkeleri: Neden uzun yaşıyorlar?
        Mavi kuşak ülkeleri: Neden uzun yaşıyorlar?
        En kaliteli zeytinyağı hangisi?
        En kaliteli zeytinyağı hangisi?
        Resmi Gazete'de yeni atamalar
        Resmi Gazete'de yeni atamalar
        Gandalf mı Dumbledore mu?
        Gandalf mı Dumbledore mu?
        Boğazın Paşa'sı!
        Boğazın Paşa'sı!
        Kavşak hayattan kopardı: 3 ölü
        Kavşak hayattan kopardı: 3 ölü
        Erotik film furyasını sonucu
        Erotik film furyasını sonucu
        Gözaltından çıktı yine bildiğini yaptı
        Gözaltından çıktı yine bildiğini yaptı
        Geri dönüşlerin Paşa'sı!
        Geri dönüşlerin Paşa'sı!
        Ruhsatsız silaha ceza yağacak
        Ruhsatsız silaha ceza yağacak
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Aran'dan faiz ve asgari ücret açıklaması
        Aran'dan faiz ve asgari ücret açıklaması
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Seçim yarışında ünlülerin payı

        Benzer Haberler

        Edirne'nin saray mutfağı ve Rumeli yemekleri restoran menülerinde yer alaca...
        Edirne'nin saray mutfağı ve Rumeli yemekleri restoran menülerinde yer alaca...
        Edirne'de liseli şefler, en lezzetli 'ciğer sarma'yı yapmak için yarıştı
        Edirne'de liseli şefler, en lezzetli 'ciğer sarma'yı yapmak için yarıştı
        Edirne Kültür Sanat ve Doğa Sporları Kulübü ilk maçını 29-21 kazandı
        Edirne Kültür Sanat ve Doğa Sporları Kulübü ilk maçını 29-21 kazandı
        Edirne'de lise öğrencileri en lezzetli "ciğer sarma"yı hazırlamak için yarı...
        Edirne'de lise öğrencileri en lezzetli "ciğer sarma"yı hazırlamak için yarı...
        Edirne'deki gastronomi festivali şeflerden "tam not" aldı
        Edirne'deki gastronomi festivali şeflerden "tam not" aldı
        Ünlü şeflerden aşçı adaylarına akademik eğitimin yanında "usta-çırak" model...
        Ünlü şeflerden aşçı adaylarına akademik eğitimin yanında "usta-çırak" model...