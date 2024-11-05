Edirne'deki gastronomi festivalini 28 bin kişi ziyaret etti

Edirne'de Valilik tarafından düzenlenen Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali" yerli ve yabancı 28 bin misafiri ağırladı.

Karaağaç Mahallesi'ndeki tarihi tren garında 1-3 Kasım'da yapılan etkinlikte yemek tanıtımı, ikram, söyleşi ve konser programları gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, yaptığı yazılı açıklamada kentin güzel bir festivale ev sahipliği yaptığını belirtti.

Festivale katılanların eşsiz bir deneyim yaşadığını ifade eden Soytürk, şunları kaydetti: