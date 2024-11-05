Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (BUDDER) tarafından Edirne'de "Uluslararası Balkan Kadınlar Yarı Maratonu" düzenlenecek.

BUDDER Başkanı Önder Akdağ, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, dernek olarak atletizm alanında önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Derneğin Uluslararası Edirne Maratonu gibi büyük bir organizasyonu gerçekleştirdiğini ifade eden Akdağ, 2025 yılında sadece kadınların koşacağı bir maraton düzenleyeceklerini dile getirdi.

Edirne'ye yakışır bir spor organizasyonu gerçekleştireceklerini anlatan Akdağ, şunları kaydetti:

"Amacımız Türkiye'de ilk defa sadece kadınların koştuğu Uluslararası Balkan Kadınlar Yarı Maratonu'nu gerçekleştirmek. Bu kapsamda çalışmalarımıza başladık. Önümüzdeki hafta maratonla ilgili Avrupa ülkelerin koşu grupları ve kulüplerle çalışmalarımız olacak. Amacımız kentimizin ve ülkemizin atletizmdeki başarısını göstermek.

Bu koşuyu 'kadına yönelik şiddetin önlenmesi' temasıyla yapacağız. Takvim tam olarak net değil, ancak Anneler Günü'ne denk gelen 11 Mayıs Pazar günü etkinliği yapmayı planlıyoruz."