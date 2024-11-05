LÖSEV İl Temsilcisi Ceylan Toker, LÖSEV'in lösemili çocukların tedavisi için çalışan bir vakıf olduğunu söyledi.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) İl Temsilciliği öncülüğünde düzenlenen yürüyüşe katılan öğrenciler ve protokol üyeleri Saraçlar Caddesi'nden Atatürk Anıtı'na yürüdü.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Aksoy'a teşekkür etti.

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