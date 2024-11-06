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        Edirne'de asayiş

        Keşan'da ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 09:47 Güncelleme: 06.11.2024 - 09:47
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        Edirne'de asayiş
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        Keşan'da ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        Polis ekipleri, Yenimescit Mahallesi'ndeki denetimlerinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tüfek ve 16 fişek ele geçirildi.

        Şüpheli A.Ç.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

        - Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

        Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        Polis ekipleri, Yenimescit Mahallesi'ndeki denetimlerinde şüpheli M.T'yi durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında 48 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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