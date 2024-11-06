Edirne'de asayiş
Keşan'da ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Keşan'da ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Polis ekipleri, Yenimescit Mahallesi'ndeki denetimlerinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tüfek ve 16 fişek ele geçirildi.
Şüpheli A.Ç.D. hakkında adli işlem başlatıldı.
- Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Polis ekipleri, Yenimescit Mahallesi'ndeki denetimlerinde şüpheli M.T'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında 48 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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