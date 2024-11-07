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        Edirne'den kısa kısa

        Meriç ilçesinde 11-15 Kasım'da öğrencilere yönelik "Ara Tatil Kampı" düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 10:10 Güncelleme: 07.11.2024 - 10:10
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        Meriç ilçesinde 11-15 Kasım'da öğrencilere yönelik "Ara Tatil Kampı" düzenlenecek.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, gençlerin tatili verimli geçirebilmeleri için çeşitli branşlarda turnuvaların yanı sıra atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek.

        Seramik, ahşap boyama, tasarım atölyelerinde yeni beceriler öğrenecek gençler, kamp boyunca düzenlenecek yaratıcı etkinliklere katılacak. Aynı zamanda öğrencilere çeşitli branşlarda düzenlenecek turnuvalarla spor yapma ve rekabet heyecanını tatma imkanı sunulacak.

        Başvurular Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne yapılacak.

        - Meriç Kaymakamı Ayte'ye ziyaretler

        Meriç Kaymakamlığı görevine başlayan Adnan Ayte'ye ziyaretler sürüyor.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Edirne Şehit Aileleri Derneği Başkanı Leyla Vardar Karaduman ve Başkan Yardımcısı Ayşe Orak Şahin, Ayte'yi makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

        Meriç Muhtarlar Derneği Başkanı Müjdat Uludağ, AK Parti Meriç İlçe Başkanı İbrahim Bilgiç, AK Parti Meriç Kadın Kolları Başkanı Halime Yavuzcan ve yönetim kurulu üyeleri de Ayte'yi ziyaret ederek, görevinde başarı diledi.

        - Akdemir'den, Süleymanpaşa Tapu Müdürlüğüne ziyaret

        Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir, Süleymanpaşa Tapu Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Akdemir'in katılımıyla kurumun stratejik planlarıyla ilgili toplantı düzenlendi.

        Bekleyen başvuruları da denetleyen Akdemir, alınacak tedbirler ve çözüm önerileri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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