Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Edirne Valisi Sezer'i ziyaret etti
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Edirne Valisi Yunus Sezer'i makamında ziyaret etti.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Edirne Valisi Yunus Sezer'i makamında ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer tarafından karşılanan Bayraktaroğlu Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.
Bayraktaroğlu beraberindeki komutanlarla Valilikteki görüşmenin ardından Sezer'e çerçeveli Türk bayrağı hediye etti.
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