Türk Tarih Kurumu Başkanı Özgen, Edirne Valisi Sezer'i ziyaret etti

Özgen ve Eraslan, Valilikteki görüşmenin ardından Vali Sezer'e kurumlarının kitaplarını hediye etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca Edirne Valiliği ev sahipliğinde Devecihan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Edirne'de Osmanlı Kimliği ve Selimiye Sempozyumu"na katılan Özgen, Sezer'e ziyarette bulundu.

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