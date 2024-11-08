Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de Atatürk'ü anma konseri düzenlenecek

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Atatürk'ü Anma Özel Konseri" düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 08:55 Güncelleme: 08.11.2024 - 08:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de Atatürk'ü anma konseri düzenlenecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Atatürk'ü Anma Özel Konseri" düzenlenecek.

        Türkocağı Caddesi'ndeki topluluk binasında 10 Kasım Pazar saat 20.00'da gerçekleştirilecek konserde solistler Gülsemin Gonce ve Ahmet Batırlı sahne alacak.

        Konserde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği eserler icra edilecek.

        Müzikseverler konseri ücretsiz izleyebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin duruşmasında sanıklar ne dedi? Duruşmada 2. gün!
        Narin duruşmasında sanıklar ne dedi? Duruşmada 2. gün!
        Bu kez de Fed dopingi: Bitcoin'de yeni rekor
        Bu kez de Fed dopingi: Bitcoin'de yeni rekor
        Trump ilk önemli atamasını duyurdu
        Trump ilk önemli atamasını duyurdu
        Buruk'tan Mourinho'ya gönderme!
        Buruk'tan Mourinho'ya gönderme!
        Okan Buruk'tan tarihe geçen başarı!
        Okan Buruk'tan tarihe geçen başarı!
        Fenerbahçe, Hollanda'da kayıp!
        Fenerbahçe, Hollanda'da kayıp!
        Proteinlerin gizemli dünyası aydınlanıyor!
        Proteinlerin gizemli dünyası aydınlanıyor!
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Yük değil, vatan borcu"
        Aşktan değil pislikten!
        Aşktan değil pislikten!
        Gallant'tan dikkat çeken Gazze açıklaması
        Gallant'tan dikkat çeken Gazze açıklaması
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        Putin'den Ukrayna sınırlarına ilişkin açıklama
        Putin'den Ukrayna sınırlarına ilişkin açıklama
        "Bunu mu tartışacağız?"
        "Bunu mu tartışacağız?"
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        Kadınların soyadı düzenlemesinde flaş gelişme!
        Kadınların soyadı düzenlemesinde flaş gelişme!
        Cimbom'dan Avrupa'da 3 gollü zafer!
        Cimbom'dan Avrupa'da 3 gollü zafer!
        "Deniz'in Türkiye'yi seçmesi sürpriz oldu!"
        "Deniz'in Türkiye'yi seçmesi sürpriz oldu!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu

        Benzer Haberler

        Edirne'de orman yangını (2)
        Edirne'de orman yangını (2)
        Edirne'de orman yangını
        Edirne'de orman yangını
        Edirne'de bir araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de bir araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne Sarayı ihya çalışmaları sürüyor
        Edirne Sarayı ihya çalışmaları sürüyor
        Edirne İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları devam ediyor
        Edirne İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları devam ediyor
        Edirne'de tepki çeken andezit taş ocağı projesi iptal edildi
        Edirne'de tepki çeken andezit taş ocağı projesi iptal edildi