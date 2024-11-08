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        Edirne'de Emniyet, apartman ve iş yerlerindeki "güvenlik kameraları"nın tespiti ve ayarı için ekip kurdu

        Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, apartman ve iş yerlerindeki güvenlik kameralarının yer tespiti ve optimizasyonu için kurulan ekibin, çalışmalara başladığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 10:18 Güncelleme: 08.11.2024 - 10:24
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        Edirne'de Emniyet, apartman ve iş yerlerindeki "güvenlik kameraları"nın tespiti ve ayarı için ekip kurdu
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        Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, apartman ve iş yerlerindeki güvenlik kameralarının yer tespiti ve optimizasyonu için kurulan ekibin, çalışmalara başladığını açıkladı.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü, mahalle mahalle vatandaşlarla buluştuğu "Huzur Toplantıları"na devam ediyor.

        Karaburun, bu kapsamda Kocasinan Mahallesi sakinleriyle mahalledeki bir çay bahçesinde buluştu.

        Düzenlenen toplantıda mahalle sakinlerinin talep ve önerileri dinlendi.

        "Apartman ve sitelere güvenlik kamerası zorunluluğu getirilip getirilmediği" yönündeki soruya Karaburun, suçluları yakalamada güvenlik kameralarının emniyet mensupları için iyi bir kaynak olduğunu söyledi.

        Bina ve iş yerlerindeki güvenlik kameralarının durum tespiti için ekip oluşturduklarını belirten Karaburun, "Polis ekiplerimiz güvenlik kameralarının konumuna ilişkin durum tespiti yapıyor. Bazı işletmelere güvenlik kameraları konulmuş ancak polis bakış açısıyla konulmamış. Aslında o kameranın sadece açısını değiştirsek, ışığını ayarlasak o kameradan çok daha fazla verim alacağız." dedi.

        - "Güvenliğe önemli katkıları oluyor"

        Karaburun, ekibin çalışmalarına "pilot mahalle" belirledikleri Kocasinan Mahallesi'nden başladığını belirtti.

        Ekiplerin apartman yöneticileri ve iş yeri sahipleriyle görüşmeler yaptığını anlatan Karaburun, şunları kaydetti:

        "Bu konuyla ilgili bir bilinçlendirme faaliyeti başlattık. Zorunlu olarak herkese 'kamera takacaksın' demek gibi bir şey yok ama günümüzde artık bu cihazlara erişim kolaylaştı. Güvenliğe de önemli katkıları oluyor. Suç işlemeye kalkışan birisi orada bir güvenlik kamerası varsa onun için bu caydırıcı oluyor. Hem bunu teşvik edelim hem de sahada durumu görelim istiyoruz.

        'Bu yapılara güvenlik kamera sistemi kurulmuş ve bu sistem daha iyi olabilir mi*' noktasında arkadaşlarımız çalışma başlattılar. Kamerası olup yeri değiştirilmesi ya da ayarlanması gereken, daha kaliteli kamera gereken noktalar tespit ediliyor. Hem teknik danışman oluyorlar hem de tespit yapıyorlar. Biz 'o sitede kamera var' diye bilmek isteriz. Böylece bir hırsızlık olayını yada başka bir konuyu daha çabuk aydınlatabilir, çözebiliriz."

        Kocasinan Mahallesi Muhtarı Canan Koca, konuyla ilgili mahalle sakinlerini bilgilendirdiklerini dile getirdi.

        Bir apartman yöneticisi Cevahir Öztepe de kentin huzur ve güvenliği için polis ekiplerinin çalışmalarını desteklediklerini ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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