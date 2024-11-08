Edirne Valisi Sezer, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Tokel'i ziyaret etti

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve Kırklareli Valisi Uğur Turan da ziyarette yer aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tokel'i komutanlıkta ziyaret eden Sezer, şeref defterini imzaladı.

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