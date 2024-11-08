Edirne Valisi Sezer "En İyi Narkotik Polisi Anne" Semineri'nde konuştu:

Edirne'de düzenlenen "En İyi Narkotik Polisi Anne" Semineri'nde uyuşturucuyla mücadele konusunda vatandaşlar bilgilendirildi.

Vali Yunus Sezer, Emniyet Müdürlüğünce Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen seminerde, uyuşturucunun sadece bir kişiyi değil önce aile daha sonra toplumu zehirlediğinin altını çizdi.

Son yıllarda sentetik uyuşturucuların artmasıyla uyuşturucu kullanmanın dünyada yaygınlaştığını ifade eden Sezer, "Diğer taraftan özellikle bazı Avrupa ülkelerinde belli uyuşturucuların serbest hale getirilmesi ve bunun normalmiş gibi gösterilme çalışmaları uyuşturucunun bütün dünyada yaygınlaşmasına sebep veriyor." diye konuştu.

Sezer, Türkiye'nin dünyada uyuşturucu ticaretinde bir geçiş noktası ve hedef ülke konumunda olduğuna işaret etti. - "Mücadele gece gündüz devam ediyor" Uyuşturucuyla mücadeleye durmaksızın devam ettiklerini vurgulayan Sezer, şunları kaydetti: "Geçtiğimiz 10 gün içinde emniyet ve gümrük muhafaza birimlerimiz yaklaşık beş yüz kilograma yakın uyuşturucu madde yakaladı. Sadece tek seferde 520 sentetik uyuşturucu hap yakalandı. Dolayısıyla bir ili zehirleyecek derecede tek seferde yakaladığımız uyuşturucu var. Güvenlik birimlerimiz gece gündüz çalışıyorlar, Gümrük, emniyet, jandarma ekiplerimiz durmaksızın çalışıyorlar. Bu yıl yakaladığımız uyuşturucu miktarı geçen yıla oranla yüzde 40 civarında artış göstermiş durumda."

- "Karşımızdaki düşman gerçekten bütün insanlığı hedef alan bir noktada" İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da Vali Sezer'in talimatıyla uyuşturucuya karşı özel bir mücadele başlattıklarının altını çizdi. Kentte görev yapan tüm polislerin kendi görev alanlarının dışında narkotikle mücadelede de yer aldığını dile getiren Karaburun, "Çocuklarımız ve gençlerimizin sağlıklı bir şekilde yetişmesi için çalışıyoruz, sahadayız, daha çok çalışmaya da söz veriyoruz. Ne yapsak kendimizi yeterli görmüyoruz. Karşımızdaki düşman gerçekten bütün insanlığı hedef alan bir noktada. Dünyada kimyasal uyuşturucular insanlığın geleceğini etkileyecek şekilde yayılıyor." dedi.

Uyuşturucu ile Mücadele Mobil Uygulaması'nı (UYUMA) tüm vatandaşların telefonlarına yüklemesi gerektiğini anlatan Karaburun, aileler, öğretmenler, emniyet mensupları ve tüm toplumun bu mücadelede aktif olarak yer almaya devam edeceğini kaydetti. Konuşmaların ardından narkolog Hakan Yılmaz ve Yeşilay Sosyal Hizmet Uzmanı Dilara Akgün Tamer narkotikle mücadele kapsamında sunum gerçekleştirdi. Ardından Sezer, Karaburun ve beraberindekiler uyuşturucuyla mücadelenin anlatıldığı stantları ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.