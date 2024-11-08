Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Valisi Sezer "En İyi Narkotik Polisi Anne" Semineri'nde konuştu:

        Edirne'de düzenlenen "En İyi Narkotik Polisi Anne" Semineri'nde uyuşturucuyla mücadele konusunda vatandaşlar bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 18:15 Güncelleme: 08.11.2024 - 18:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Valisi Sezer "En İyi Narkotik Polisi Anne" Semineri'nde konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de düzenlenen "En İyi Narkotik Polisi Anne" Semineri'nde uyuşturucuyla mücadele konusunda vatandaşlar bilgilendirildi.

        Vali Yunus Sezer, Emniyet Müdürlüğünce Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen seminerde, uyuşturucunun sadece bir kişiyi değil önce aile daha sonra toplumu zehirlediğinin altını çizdi.

        Son yıllarda sentetik uyuşturucuların artmasıyla uyuşturucu kullanmanın dünyada yaygınlaştığını ifade eden Sezer, "Diğer taraftan özellikle bazı Avrupa ülkelerinde belli uyuşturucuların serbest hale getirilmesi ve bunun normalmiş gibi gösterilme çalışmaları uyuşturucunun bütün dünyada yaygınlaşmasına sebep veriyor." diye konuştu.

        Sezer, Türkiye'nin dünyada uyuşturucu ticaretinde bir geçiş noktası ve hedef ülke konumunda olduğuna işaret etti.

        - "Mücadele gece gündüz devam ediyor"

        Uyuşturucuyla mücadeleye durmaksızın devam ettiklerini vurgulayan Sezer, şunları kaydetti:

        "Geçtiğimiz 10 gün içinde emniyet ve gümrük muhafaza birimlerimiz yaklaşık beş yüz kilograma yakın uyuşturucu madde yakaladı. Sadece tek seferde 520 sentetik uyuşturucu hap yakalandı. Dolayısıyla bir ili zehirleyecek derecede tek seferde yakaladığımız uyuşturucu var. Güvenlik birimlerimiz gece gündüz çalışıyorlar, Gümrük, emniyet, jandarma ekiplerimiz durmaksızın çalışıyorlar. Bu yıl yakaladığımız uyuşturucu miktarı geçen yıla oranla yüzde 40 civarında artış göstermiş durumda."

        - "Karşımızdaki düşman gerçekten bütün insanlığı hedef alan bir noktada"

        İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da Vali Sezer'in talimatıyla uyuşturucuya karşı özel bir mücadele başlattıklarının altını çizdi.

        Kentte görev yapan tüm polislerin kendi görev alanlarının dışında narkotikle mücadelede de yer aldığını dile getiren Karaburun, "Çocuklarımız ve gençlerimizin sağlıklı bir şekilde yetişmesi için çalışıyoruz, sahadayız, daha çok çalışmaya da söz veriyoruz. Ne yapsak kendimizi yeterli görmüyoruz. Karşımızdaki düşman gerçekten bütün insanlığı hedef alan bir noktada. Dünyada kimyasal uyuşturucular insanlığın geleceğini etkileyecek şekilde yayılıyor." dedi.

        Uyuşturucu ile Mücadele Mobil Uygulaması'nı (UYUMA) tüm vatandaşların telefonlarına yüklemesi gerektiğini anlatan Karaburun, aileler, öğretmenler, emniyet mensupları ve tüm toplumun bu mücadelede aktif olarak yer almaya devam edeceğini kaydetti.

        Konuşmaların ardından narkolog Hakan Yılmaz ve Yeşilay Sosyal Hizmet Uzmanı Dilara Akgün Tamer narkotikle mücadele kapsamında sunum gerçekleştirdi.

        Ardından Sezer, Karaburun ve beraberindekiler uyuşturucuyla mücadelenin anlatıldığı stantları ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Programa kurum müdürleri ve aileler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
        Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
        Narin Güran davasında peş peşe gerginlikler yaşandı!
        Narin Güran davasında peş peşe gerginlikler yaşandı!
        Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        8 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        8 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul'da deniz suyu çekildi, adacıklar ortaya çıktı
        İstanbul'da deniz suyu çekildi, adacıklar ortaya çıktı
        Hanke'nin görünümü negatife döndü
        Hanke'nin görünümü negatife döndü
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Musk'tan Avrupa'ya 'enerji fiyatları' mesajı
        Musk'tan Avrupa'ya 'enerji fiyatları' mesajı
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Kurt, leopar, akbaba, tilki... Karahantepe'de yeni keşif!
        Kurt, leopar, akbaba, tilki... Karahantepe'de yeni keşif!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        İkonik ceketi satılıyor
        İkonik ceketi satılıyor
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"

        Benzer Haberler

        Edirne'nin tarihi mahalle ve semtleri TÜ'deki kitap çalışmasıyla kayıt altı...
        Edirne'nin tarihi mahalle ve semtleri TÜ'deki kitap çalışmasıyla kayıt altı...
        Edirne protokolü 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı yayımladı
        Edirne protokolü 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı yayımladı
        Edirne Valisi Sezer'in 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        Edirne Valisi Sezer'in 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        Edirne'de EFOD'un sergisi Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı
        Edirne'de EFOD'un sergisi Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı
        Edirne Valisi Sezer, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Tokel'i ziyaret etti
        Edirne Valisi Sezer, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Tokel'i ziyaret etti
        Edirne'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 11 düzensiz göçmen yakalandı