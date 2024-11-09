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        Edirne'de tırda 24 kilo 300 gram kokain ele geçirildi

        Edirne'de tırda yapılan aramada 24 kilo 300 gram kokain ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 00:22 Güncelleme: 09.11.2024 - 00:27
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        Edirne'de tırda 24 kilo 300 gram kokain ele geçirildi
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        Edirne'de tırda yapılan aramada 24 kilo 300 gram kokain ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleriyle yürüttükleri koordineli çalışma sonucu Kapıkule Sınır Kapısı'na yakın tesisteki iki tırda arama yaptı.

        Narkotik dedektör köpeği yardımıyla gerçekleştirilen aramada tırlardan birinin dorsesinde bulunan yemek dolabındaki bidonların içine gizlenmiş 24 kilo 300 gram kokain ele geçirildi, tır sürücüleri E.K. ve D.Ş. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen sürücülerden E.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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