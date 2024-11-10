Büyük Önder Atatürk, Edirne Belediyesinde düzenlenen programla anıldı

Video gösterileriyle devam eden programda Şehir Tiyatrosu ve Kent Orkestrası tarafından hazırlanan gösteri sunuldu.

10 Kasım'ın sadece bir yas günü olmadığını belirten Akın, "10 Kasım Atatürk'ün eşsiz mirasına sahip çıkma, onun gösterdiği yolda ilerleme ve Türkiye Cumhuriyeti'ni ileriye taşıma azmimizi yenilediğimiz gündür." dedi.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, programda yaptığı konuşmada, Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.