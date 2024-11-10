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        Büyük Önder Atatürk, Edirne Belediyesinde düzenlenen programla anıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Edirne Belediyesinde düzenlenen programla anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 21:48 Güncelleme: 10.11.2024 - 21:56
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        Büyük Önder Atatürk, Edirne Belediyesinde düzenlenen programla anıldı
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Edirne Belediyesinde düzenlenen programla anıldı.

        Atatürk Kültür Merkezi'ndeki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, programda yaptığı konuşmada, Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

        10 Kasım'ın sadece bir yas günü olmadığını belirten Akın, "10 Kasım Atatürk'ün eşsiz mirasına sahip çıkma, onun gösterdiği yolda ilerleme ve Türkiye Cumhuriyeti'ni ileriye taşıma azmimizi yenilediğimiz gündür." dedi.

        Video gösterileriyle devam eden programda Şehir Tiyatrosu ve Kent Orkestrası tarafından hazırlanan gösteri sunuldu.

        Programa, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

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        Galeri
        Galeri

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