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        Edirne'den kısa kısa

        Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, Büyükevren köyündeki kanalizasyon hattı çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 13:50 Güncelleme: 11.11.2024 - 14:01
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        Edirne'den kısa kısa
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        Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, Büyükevren köyündeki kanalizasyon hattı çalışmalarını inceledi.

        İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülen çalışmaları takip eden Tutal, proje hakkında bilgi aldı.

        Tutal, köy muhtarı Ahmet Tezer'le köyde yapılan çalışmaları değerlendirdi.

        - Özcan'dan Köprü'ye ziyaret

        Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Yenikarpuzlu Belediye Başkanı Ahmet Köprü'yü ziyaret etti.

        Köprü, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Özcan'a teşekkür etti.

        Özcan da Köprü'ye çalışmalarında başarı diledi.

        - Hayvan aşılamaları sürüyor

        İpsala'da büyükbaş hayvanların aşılama çalışmaları devam ediyor.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, şap aşılama programı kapsamında 10 bin 926 büyükbaş hayvan aşılandı.

        Aşılama çalışmalarının süreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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