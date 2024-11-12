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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de aracında kurusıkı tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 09:22 Güncelleme: 12.11.2024 - 09:22
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'de aracında kurusıkı tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstasyon Mahallesi'nde durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.

        Aramada kurusıkı tabanca ele geçirildi. Sürücü F.Ö. gözaltına alındı.

        - Alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu

        Edirne'de alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu.

        Sabuni Mahallesi'nde denetim yapan ekipler M.C'nin kullandığı aracı durdurdu.

        Yapılan kontrolde sürücünün 1,50 promil alkollü olduğunu tespit edildi.

        M.C'nin ehliyetine el konuldu, para cezası uygulandı.

        - Evinde silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

        Keşan ilçesinde evinde silah, şarjör ve fişek ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyet Müdürlüğü ekipleri Y.Y'nin Yenimescit Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

        Aramada tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi.

        Y.Y. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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