Edirne'de asayiş

Yapılan kontrolde sürücünün 1,50 promil alkollü olduğunu tespit edildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstasyon Mahallesi'nde durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.

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