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        Edirne'de 10 ayda 3 ton 997 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte bu yılın 10 ayında 3 ton 997 kilogram uyuşturucu yakalandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 10:44 Güncelleme: 12.11.2024 - 10:47
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        Edirne'de 10 ayda 3 ton 997 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte bu yılın 10 ayında 3 ton 997 kilogram uyuşturucu yakalandığını söyledi.

        Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesi için büyük mücadele verildiğini ifade etti.

        Sınır kapıları ve kent genelinde güvenlik güçlerinin etkili çalışmalar yaptığını anlatan Sezer, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini dile getirdi.

        Yapılan operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu yakalamaları olduğunu belirten Sezer, şunları kaydetti:

        "Bu yıl 10 ayda 2 ton 190 kilogram esrar, 611 kilogram kokain, 1022 kilogram skunk, 38 kilogram eroin, 106 kilogram metamfetamin, 30 kilogram bonzai, 7 milyon 50 bin kök kenevir, 1 milyon ecstasy ve 150 bin 153 sentetik ecza ele geçirildi. Ele geçirilen narkotik maddelerin piyasa değeri yaklaşık 3 milyar 500 milyon liradır."

        Sezer, 334 kilogram altın ve çok sayıda gümrük kaçağı malzemenin de ele geçirildiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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