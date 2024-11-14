Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirneli gaziler, Gençlik ve Spor Bakanı Bak'ın davetlisi olarak Türkiye-Galler maçını izleyecek

        Edirneli gaziler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın davetlisi olarak Kayseri'de oynanacak Türkiye-Galler maçını seyredecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 10:25 Güncelleme: 14.11.2024 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirneli gaziler, Gençlik ve Spor Bakanı Bak'ın davetlisi olarak Türkiye-Galler maçını izleyecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirneli gaziler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın davetlisi olarak Kayseri'de oynanacak Türkiye-Galler maçını seyredecek.

        Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi Başkanı Ahmet İsmailoğlu, AA muhabirine, Edirne'yi ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a sohbet esnasında gaziler olarak bir milli maç izleme taleplerini ilettiğini söyledi.

        Bakan Bak'ın da kendilerine olumlu yanıt verdiğini anlatan İsmailoğlu, "Bakanımız Türkiye-Galler maçına Edirneli gazileri davet etti. Bu davetinden dolayı kendisine gaziler adına teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Bizleri mutlu etti. Hazırlıklarımız yaptık. Valimiz Yunus Sezer'in de katkılarıyla Kayseri'de oynanacak Türkiye-Galler maçını izleyeceğiz, heyecanlıyız." diye konuştu.

        Derneğin ikinci başkanı İbrahim Aksal da Bakan Bak'ın davetinden memnun olduklarını belirterek, "Futbolu seven 4 gazi Edirne'yi ve gazileri temsilen Kayseri'ye Türkiye-Galler maçını seyretmeye gideceğiz. Kazanırsak çok iyi olur. Maçı seyredeceğimiz için çok heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 16 Kasım Cumartesi Günü Kayseri'de Galler'i konuk edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hasret'in öldüğü kazada sır perdesi aralandı!
        Hasret'in öldüğü kazada sır perdesi aralandı!
        Karısını kemerle boğarak öldürdü!
        Karısını kemerle boğarak öldürdü!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        110 yılın ilkleri
        110 yılın ilkleri
        Oğlunu tornavidayla öldürdü! Baba dehşeti!
        Oğlunu tornavidayla öldürdü! Baba dehşeti!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        İranlı 3 kardeş ölü bulunmuştu! 9 sayfalık not toplu ölümü aydınlattı!
        İranlı 3 kardeş ölü bulunmuştu! 9 sayfalık not toplu ölümü aydınlattı!
        Narin Güran'ın ölümüyle ilgili yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı
        Narin Güran'ın ölümüyle ilgili yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı
        Çalhanoğlu'dan G.Saray sözleri!
        Çalhanoğlu'dan G.Saray sözleri!
        Bakan'dan EYT'nin maliyeti açıklaması
        Bakan'dan EYT'nin maliyeti açıklaması
        Anne ve çocuğa İETT otobüsü çarptı! 3 yaşındaki çocuğun feci ölümü!
        Anne ve çocuğa İETT otobüsü çarptı! 3 yaşındaki çocuğun feci ölümü!
        Trump, Dışişleri Bakanı adayını açıkladı
        Trump, Dışişleri Bakanı adayını açıkladı
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
        "İyi geldik birbirimize"
        "İyi geldik birbirimize"
        DOGE fırtınası... Manhattan Projesi nedir?
        DOGE fırtınası... Manhattan Projesi nedir?

        Benzer Haberler

        Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de firari hükümlü yakalandı
        Edirne'de firari hükümlü yakalandı
        Edirne Valisi Sezer İlhan Koman Konağı'nın restorasyon çalışmalarını incele...
        Edirne Valisi Sezer İlhan Koman Konağı'nın restorasyon çalışmalarını incele...
        Edirne'de kurulan komisyonla okul devamsızlığı yüzde 91 azaldı
        Edirne'de kurulan komisyonla okul devamsızlığı yüzde 91 azaldı
        Edirne'de hastalık nedeniyle kapatılan canlı hayvan pazarı yeniden açıldı
        Edirne'de hastalık nedeniyle kapatılan canlı hayvan pazarı yeniden açıldı
        Edirne'de 24 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 24 düzensiz göçmen yakalandı