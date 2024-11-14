Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne kırmızısının kök boya fideleri laboratuvar ortamında üretiliyor

        GÖKHAN ZOBAR - Trakya Üniversitesinde (TÜ) Edirne kırmızısının (Rouge d'Adrinople) elde edildiği kök boya bitkisi rubia tinctorum fideleri, laboratuvar ortamında normale göre 2 kat hızlı üretilmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 11:18 Güncelleme: 14.11.2024 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne kırmızısının kök boya fideleri laboratuvar ortamında üretiliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        GÖKHAN ZOBAR - Trakya Üniversitesinde (TÜ) Edirne kırmızısının (Rouge d'Adrinople) elde edildiği kök boya bitkisi rubia tinctorum fideleri, laboratuvar ortamında normale göre 2 kat hızlı üretilmeye başlandı.

        Osmanlı döneminde Edirne'de üretilen ve formülünün Fransa'ya götürülmesinin bir "casusluk" hikayesine benzetilmesiyle "efsane renk" olarak anılan Edirne kırmızısının kent kimliğine kazandırılması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

        TÜ Genetik ve Biyomühendislik Bölümünce başlatılan çalışma kapsamında kök boya bitkisi fidelerinin laboratuvar ortamında üretilmesi için "Edirne Kırmızısı Bitkisinde Klonal Hızlı Fide Çoğaltma" projesi hayata geçirildi.

        Projeyle laboratuvar ortamında daha hızlı ve sağlıklı biçimde yetiştirilen fidelerin kök boya bitkisinin üretimindeki süreci hızlandırması ve çiftçilere sağlıklı fide temin edilmesi hedefleniyor.

        Proje sorumlusu Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semra Hasançebi, AA muhabirine, kimyasal boyaların yarattığı bazı sorunlar nedeniyle son dönemde doğal boyalara olan ilginin arttığını söyledi.

        Rubia tinctorumun Edirne kırmızısı renginin elde edilmesi için önemli bir kök boya bitkisi olduğunu belirten Hasançebi, "Zamanında bitkinin ekim alanları çok genişken, kimyasal boyların yaygınlaşmasıyla azalmış. Yeniden bu rengi hayata geçirmek istediğimizde bu bitkinin tarımını aktif hale getirmemiz lazım. Burada bazı kritik süreçler var, tohumdan yetiştirmeye kalktığımızda üç yıl gibi bir süre alıyor. Ayrıca her tohumunda aynı kalitede bitki oluşturmaması gibi durumlar var." dedi.

        - "Bitkileri doku kültürüyle laboratuvar ortamında üretebiliyoruz"

        Hasançebi, tohumluk üretimi ve ürün elde edilmesi sürecinin uzun zaman almasının çiftçileri rubia tinctorumu yetiştirmekten uzaklaştırabildiğine dikkati çekti.

        Bitkileri doku kültürüyle laboratuvar ortamında üretildiğini anlatan Hasançebi, fide üretim süreciyle ilgili şu bilgileri verdi:

        "Bizim yaptığımız proje sayesinde üreticilere hızlı fide üretimi sağlanıyor. Üreticilerin tohumdan yetiştirmekle hiç uğraşmadan doğrudan fide alarak ekime başlanmasını ve üretim sürecini üç yıldan bir yıla düşürmeyi hedefliyoruz. Bu süre biraz uzayabilir ama en azından her ektiği fidenin kaliteli olmasını ve karşılığını alabilmesini sağlamak. Bitkileri doku kültürüyle laboratuvar ortamında üretebiliyoruz. Tek bir bitkiden doku kültürü yoluyla hızlı çoğaltım yapıyoruz. Kısa sürede onlarca bitki elde etmek mümkün. Önce bir bitki büyütülüyor, yeterli büyüklüğe geldikten sonra onu parçalara ayırıp her birini yeni bir fide olarak yetiştiriyoruz. Gerekli iklimlendirme ve uygun beslenme ortamını sağlıyoruz. Uygun büyüklüğe gelince her birini toprakla buluşturmak üzere üreticilere vermeyi planlıyoruz. Amacımız bir yıl içerisinde 1000 bitkiye kadar çıkabilmek. Eğer bu çalışmayı başarıyla sürdürürsek bu bitkinin üretimindeki başlangıç materyalini tohum değil fide olarak sağlayıp üretim sürecini kısaltmış olacağız."

        Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Doktora Öğrencisi İlayda Küçük de fideleri laboratuvar ortamında ürettiklerini belirterek, "3 tohumla başladığımız bitki yetiştirme çalışmasında önemli bir aşamaya gelindi. Yetişen bitkileri çoğaltma yöntemiyle sayıyı artırıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşinden sonra polis memuru da öldü! Bu mutluluk yok oldu!
        Eşinden sonra polis memuru da öldü! Bu mutluluk yok oldu!
        Karısını kemerle boğarak öldürdü!
        Karısını kemerle boğarak öldürdü!
        Başhekim yardımcısını vuran sanıktan akla ziyan savunma!
        Başhekim yardımcısını vuran sanıktan akla ziyan savunma!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        Evden çalışanlar, 24 dakika daha fazla uyuyor
        Evden çalışanlar, 24 dakika daha fazla uyuyor
        Gemi enkazına benzettiler! Dünyanın en büyüğü
        Gemi enkazına benzettiler! Dünyanın en büyüğü
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
        Oğlunu tornavidayla öldürdü! Baba dehşeti!
        Oğlunu tornavidayla öldürdü! Baba dehşeti!
        110 yılın ilkleri
        110 yılın ilkleri
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        İranlı 3 kardeş ölü bulunmuştu! 9 sayfalık not toplu ölümü aydınlattı!
        İranlı 3 kardeş ölü bulunmuştu! 9 sayfalık not toplu ölümü aydınlattı!
        Çalhanoğlu'dan G.Saray sözleri!
        Çalhanoğlu'dan G.Saray sözleri!
        Hasret'in öldüğü kazada sır perdesi aralandı!
        Hasret'in öldüğü kazada sır perdesi aralandı!
        Bakan'dan EYT'nin maliyeti açıklaması
        Bakan'dan EYT'nin maliyeti açıklaması
        Trump, Dışişleri Bakanı adayını açıkladı
        Trump, Dışişleri Bakanı adayını açıkladı
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?

        Benzer Haberler

        Edirneli gaziler, Gençlik ve Spor Bakanı Bak'ın davetlisi olarak Türkiye-Ga...
        Edirneli gaziler, Gençlik ve Spor Bakanı Bak'ın davetlisi olarak Türkiye-Ga...
        Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de firari hükümlü yakalandı
        Edirne'de firari hükümlü yakalandı
        Edirne Valisi Sezer İlhan Koman Konağı'nın restorasyon çalışmalarını incele...
        Edirne Valisi Sezer İlhan Koman Konağı'nın restorasyon çalışmalarını incele...
        Edirne'de kurulan komisyonla okul devamsızlığı yüzde 91 azaldı
        Edirne'de kurulan komisyonla okul devamsızlığı yüzde 91 azaldı
        Edirne'de hastalık nedeniyle kapatılan canlı hayvan pazarı yeniden açıldı
        Edirne'de hastalık nedeniyle kapatılan canlı hayvan pazarı yeniden açıldı