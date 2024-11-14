Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları devam ediyor

        Edirne İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 15:45 Güncelleme: 14.11.2024 - 15:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları devam ediyor.

        İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'ndaki toplantı yoklama alınması ve tutanak özetlerinin okunmasıyla başladı.

        Toplantıda Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ayşe Sarı, müdürlüğün yürüttüğü çalışmalar hakkında sunum yaptı.

        Sarı, müdürlüğe bağlı birimlerin devam eden yatırımları ile ilgili de bilgi verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel: Belediyelerimiz hesap vermekten kaçmaz
        Özel: Belediyelerimiz hesap vermekten kaçmaz
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        17 yaşındaki İnci derede ölü bulunmuştu! Ağabeyi konuştu!
        17 yaşındaki İnci derede ölü bulunmuştu! Ağabeyi konuştu!
        Yumurta neden kırıldı?
        Yumurta neden kırıldı?
        Şengül hemşireyi hayattan koparan kaza: Kaldırımda yürürken otomobil ezdi
        Şengül hemşireyi hayattan koparan kaza: Kaldırımda yürürken otomobil ezdi
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
        Üzerine tamirini yaptığı asansör düştü!
        Üzerine tamirini yaptığı asansör düştü!
        Üniversiteli motokuryenin ölümünden trajedi çıktı!
        Üniversiteli motokuryenin ölümünden trajedi çıktı!
        110 yılın ilkleri
        110 yılın ilkleri
        Yangın çıkan okulda cansız beden bulundu!
        Yangın çıkan okulda cansız beden bulundu!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        Guardiola peşinde!
        Guardiola peşinde!
        G20 Zirvesi öncesi güvenlik endişeleri artıyor
        G20 Zirvesi öncesi güvenlik endişeleri artıyor
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Beşiktaş'ta transfer hazırlığı başladı
        Beşiktaş'ta transfer hazırlığı başladı
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?

        Benzer Haberler

        Edirne'de "Yerelde Eşitlik Çalıştayı" düzenlendi
        Edirne'de "Yerelde Eşitlik Çalıştayı" düzenlendi
        Edirne'de "iç kulak hastalıklarında preklinik, klinik ve inovatif yaklaşıml...
        Edirne'de "iç kulak hastalıklarında preklinik, klinik ve inovatif yaklaşıml...
        Süloğlu ilçesinin Yağcılı köyünde suni mera oluşturuldu
        Süloğlu ilçesinin Yağcılı köyünde suni mera oluşturuldu
        Edirne'de vatandaşların kan şekeri ve tansiyonu ölçüldü
        Edirne'de vatandaşların kan şekeri ve tansiyonu ölçüldü
        Edirne kırmızısının kök boya fideleri laboratuvar ortamında üretiliyor
        Edirne kırmızısının kök boya fideleri laboratuvar ortamında üretiliyor
        Edirneli gaziler, Gençlik ve Spor Bakanı Bak'ın davetlisi olarak Türkiye-Ga...
        Edirneli gaziler, Gençlik ve Spor Bakanı Bak'ın davetlisi olarak Türkiye-Ga...