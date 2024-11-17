Edirne'de Halk Kütüphanesi inşaatı devam ediyor

Edirne'de Halk Kütüphanesi inşaatı sürüyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, yaptığı açıklamada, kütüphanenin kaba inşaatının bitmek üzere olduğunu söyledi.

Kütüphanenin görme engelliden bedensel engelliye her yaştan bireyin faydalanacağı 9 bin metrekare alana kurulacak bir tesis olacağını belirten Soytürk, "Otoparkıyla, kafesiyle, konferans salonlarıyla, cep sinema salonlarıyla, robotik kodlama atölyeleri, tasarım beceri atölyeleriyle muhteşem bir kütüphane. Bu kütüphanemiz hakikaten bölgede yirmi beş, elli yıllık bir projeksiyonla yapıldı. Dolayısıyla çocuklarımızın inanılmaz derece keyif alacakları, koşa koşa gidecekleri bir kütüphane hizmeti onları bekliyor. Önümüzdeki yıl bu aylarda inşallah hep birlikte açılışını da gerçekleştirmiş oluruz." diye konuştu.