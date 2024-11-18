AK Parti İpsala Gençlik Kolları Başkanlığına Gümüş seçildi

Gümüş de İpsala'nın kalkınması için çalışacaklarını belirterek önceki başkan Alperen Yıldız'a çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve İl Başkanı Belgin İba, Gümüş'ü tebrik ederek görevinde başarı diledi.

Kongrede tek liste ile yapılan seçimde Gümüş, İpsala Gençlik Kolları Başkanlığına seçildi.

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