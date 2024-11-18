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        AK Parti İpsala Gençlik Kolları Başkanlığına Gümüş seçildi

        AK Parti İpsala Gençlik Kolları Başkanlığına Barkın Gümüş seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 10:10 Güncelleme: 18.11.2024 - 10:13
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        AK Parti İpsala Gençlik Kolları Başkanlığına Gümüş seçildi
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        AK Parti İpsala Gençlik Kolları Başkanlığına Barkın Gümüş seçildi.

        AK Parti İlçe Başkanlığında düzenlenen Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kongrede tek liste ile yapılan seçimde Gümüş, İpsala Gençlik Kolları Başkanlığına seçildi.

        AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve İl Başkanı Belgin İba, Gümüş'ü tebrik ederek görevinde başarı diledi.

        Gümüş de İpsala'nın kalkınması için çalışacaklarını belirterek önceki başkan Alperen Yıldız'a çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

        Kongreye, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, AK Parti Gençlik Kolları MKYK Üyesi Enes Kaşkaş, AK Parti İpsala İlçe Başkanı Erhan Demir ve partililer katıldı.

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