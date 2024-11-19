Edirne'de AFAD gönüllüsü eğitimlerinin 3. etabı başladı

AFAD Edirne İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, AFAD eğitim birimi tarafından, kurumun toplantı salonunda verilen eğitimlerde teorik bilginin yanı sıra uygulamalı konular da ele alınıyor.

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