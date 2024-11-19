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        Edirne'de AFAD gönüllüsü eğitimlerinin 3. etabı başladı

        Edirne'de destek AFAD Gönüllüsü eğitimlerinin 3. etabı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 09:33 Güncelleme: 19.11.2024 - 10:00
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        Edirne'de AFAD gönüllüsü eğitimlerinin 3. etabı başladı
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        Edirne'de destek AFAD Gönüllüsü eğitimlerinin 3. etabı başladı.

        AFAD Edirne İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, AFAD eğitim birimi tarafından, kurumun toplantı salonunda verilen eğitimlerde teorik bilginin yanı sıra uygulamalı konular da ele alınıyor.

        Gönüllülere, acil durum yönetimi, ilk yardım, arama kurtarma teknikleri gibi çeşitli konularda bilgiler veriliyor.

        Eğitimlerin ardından 22 Kasım cuma günü yapılacak sınavda başarılı olanlar destek AFAD gönüllüsü olmaya hak kazanacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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