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        Havsa'nın kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı

        Havsa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 15:47 Güncelleme: 24.11.2024 - 15:54
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        Havsa'nın kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı
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        Havsa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından Havsa Belediyesi Yazlık Düğün Salonu’nda devam eden törende temsili kurtuluş gelini kurtarıldı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        İlçe Kaymakamı Oğuzhan Aksoy ve Belediye Başkanı Hüseyin Özden öğrencilerin halkın ve protokolün kurtuluş gününü kutladı. Özden, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

        Kurtuluşun yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerin verildiği törene Edirne milletvekilleri Ahmet Baran Yazgan ve Mehmet Akalın, ilçe belediye başkanları, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Kutlamalar Milli Egemenlik Caddesi'ndeki fener alayı ile sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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