Havsa'nın kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı

Havsa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından Havsa Belediyesi Yazlık Düğün Salonu’nda devam eden törende temsili kurtuluş gelini kurtarıldı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İlçe Kaymakamı Oğuzhan Aksoy ve Belediye Başkanı Hüseyin Özden öğrencilerin halkın ve protokolün kurtuluş gününü kutladı. Özden, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.