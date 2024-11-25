Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Yapılan aramalarda 550 gram sentetik uyuşturucu, 28 uyuşturucu hap, uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde, ruhsatsız tabanca, 33 fişek ve bir miktar para ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bazı adreslerde arama yaptı.

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