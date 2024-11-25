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        Edirne'nin kurtuluşunun 102. yıl dönümü kapsamında resepsiyon verildi

        Edirne'nin kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 22:01 Güncelleme: 25.11.2024 - 22:02
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        Edirne'nin kurtuluşunun 102. yıl dönümü kapsamında resepsiyon verildi
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        Edirne'nin kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuklarını girişte karşıladı.

        Resepsiyonda müzik dinletisi eşliğinde katılımcılara ikramda bulunuldu.

        Belediye Başkanı Akın, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Edirne'nin kurtuluşunun 102. yılını onur ve gururla kutladıklarını söyledi.

        Edirne'nin farklılıklarıyla ortak bir gelecek inşa etmeye devam edeceğini belirten Akın, "Bugün sadece geçmişe dönüp bakmakla kalmayıp aynı zamanda geleceğe dair umutlarımızı da yeşertmeliyiz. Edirne her geçen gün büyüyen ve gelişen bir şehir. Şehrimizin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek daha çok imkanı olan bir Edirne'yi inşa edebiliriz. 25 Kasım bize birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha hatırlatıyor. Bu ruhu yaşatarak Edirne'yi daha güzel yarınlara taşıyacağız. Edirne'nin geleceği ile ilgili çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Edirne'nin eski belediye başkanları Güngör Mazlum ve İbrahim Ay da anılarını anlattı.

        Programa, Edirne Valisi Yunus Sezer, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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