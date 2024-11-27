Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser verdi

Öğrencilerini özveri ve fedakarlıkla yetiştiren öğretmenlere emekleri için teşekkür eden Ercan, özel günler için konser düzenlemeye devam ettiklerini kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında konser verildi.

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