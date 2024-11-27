Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten, Edirne Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret etti

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Edirne Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret etti.

Ökten'i Devecihan Kültür Merkezinde Edirne Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Edirne Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü İlknur Çelik ve usta öğreticiler karşıladı.

Ziyareti öncesi kültür merkezi fuaye alanındaki hüsn-ü hat sergisini gezen Ökten, sanatçılardan eserleri hakkında bilgi aldı.

Bakan Yardımcısı Ökten, tezhip, sepet örücülüğü, Edirnekari, mis sabunu, çinicilik, süpürgecilik, desenleme ve mutfak atölyelerini ziyaret ederek, usta öğreticilerle sohbet etti.

Ökten, burada yaptığı konuşmada, kültürün gelişmesi ve gelecek nesillere aktarılması için el sanatları atölyelerinin önemli olduğunu söyledi.

Atölyelerin olgunlaşma enstitülerinde aktif olarak çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Ökten, yapılan her eserin geleceğe kültürel miras olarak aktarılacağını kaydetti.