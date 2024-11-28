Edirne İl Özel İdaresi gelecek yıl bütçesi 1 milyar 335 milyon olarak belirlendi

Edirne İl Özel İdaresi gelecek yıl bütçesi 1 milyar 335 milyon lira olarak belirlendi.

İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında, meclis toplantı salonunda yapılan kasım ayı 19. birleşimi yoklama ve tutanak özetlerinin okunmasıyla başladı.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Şenol Kılıç, 2025 yılı bütçe tasarısı kapsamında hazırlanan raporu sundu.

Kılıç, komisyon raporunda 2025 Performans Programında yer alan 1 milyar lira İl Özel İdare Bütçesi'nden 335 milyon lira da bütçe dışı ödenek olmak üzere Edirne İl Özel İdaresi 2025 Yılı Performans Bütçesi'nin 1 milyar 335 milyon lira olarak ön görüldüğünü belirtti. Edirne İl Özel İdaresi gelecek yıl bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.