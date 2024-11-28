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        CHP'li Karatepe ve Demir, Edirne'de gazetecilerle bir araya geldi

        CHP Genel Başkan Yardımcıları Yalçın Karatepe ile Volkan Demir, Edirne'de basın mensuplarıyla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 19:27 Güncelleme: 28.11.2024 - 19:27
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        CHP'li Karatepe ve Demir, Edirne'de gazetecilerle bir araya geldi
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        CHP Genel Başkan Yardımcıları Yalçın Karatepe ile Volkan Demir, Edirne'de basın mensuplarıyla buluştu.

        Demir, partisinin il başkanlığında düzenlenen programda, Edirne'de sivil toplum ve işçi örgütleri, esnaf ve vatandaşlarla buluştuklarını belirtti.

        Ekonomik nedenlerden dolayı herkesin mutsuz olduğunu savunan Demir, "Vatandaşlarımıza partimizin asgari ücretle ilgili politikasını anlattık. Asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerektiğini ve bunun altındaki ücretin yeterli olmadığını anlattık. Bunun hem emek dünyası hem de iş dünyası açısından karşılık görmesinden mutluluk duyduk. Sadece asgari ücretin 30 bin lira olmasını istemiyoruz. Bunun yanında da işletmelere askeri ücret desteğinin 1-10 kişi arasında 6 bin, üzerinde artan dilimlerde devam etmesini istiyoruz." dedi.

        Demir, emeklilerinin taban maaşlarının asgari ücretle eşitlenmesi ve yeni yılla birlikte maaşlarının bu şekilde devam etmesi gerektiğini ifade etti.

        Karatepe de iktidara yürüyen bir parti olduklarını söyledi.

        CHP'nin ekonomi politikalarıyla Türkiye'nin rahatlayacağını savunan Karatepe, "İktidara geldiğimiz zaman unutmayacağımız politikaları net bir biçimde ortaya koyma çalışmalarını sürdürüyoruz." dedi.

        Karatepe, illeri ziyaret ederek işçi, çiftçi, emekçi ve işverenleri dinleyerek beklentileri yerinde tespit ettiklerini anlattı.

        - Gazetecilerin soruları

        Karatepe, bir gazetecinin piyasada sahte dolar olduğu iddialarına yönelik sorusuna, konuyu yakından takip ettiklerini. iktidarın bu konuda somut, net bir açıklama yapması gerektiğini belirtti.

        CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı ise Edirne'nin kurtuluşu dolayısıyla düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmamasıyla ilgili soruya, "Genel Başkanımızın Esenyurt'taki toplantısına katıldım. Ne kadar arzu etsem de burada bulunamadım. O esnada bir takım iletişim kopuklukları olduğu için böyle bir eksiklik olmuş. Öncelikle çelenk konulamaması gibi bir konu söz konusu değil. Çelenkler zaten oraya usulen konuluyor. Sadece selamlamada reaksiyon gösterilene kadar 6,7 saniyelik bir süre biliyorsunuz o sürede bazı arkadaşlarımız reaksiyon gösterene kadar bir sonraki çelenk selamlamaya geçilmiş. Partide değerlendirmemizi yaptık." şeklinde cevap verdi.

        Bir başka gazetecinin "29 Ekim'de Edirne Belediyesi tarafından Gökçe konseri verildi. Gökçe konserinin maliyeti 350 bin lira ancak belediye tarafından 1 milyon 350 lira fatura kesildiği iddiaları var. Tasarruf tedbirleri kapsamında ve geçen hafta da bir su zammı oldu, bu ekonomi şartlarında böyle bir şey varken bu fatura ne kadar doğru? " sorusuna Taybıllı, şöyle yanıtladı:

        "Bu bir iddia bunu siz de söylüyorsunuz. İddialara cevap verilebilmesi için önce o iddiaya ilişkin belgelerin önümüzde olması ve bunların gerçekliğini görmemiz gerekiyor. Bunun muhatabı da belediye başkanımızdır gerekli açıklamayı da eminim yapacaktır."

        Toplantıya, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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