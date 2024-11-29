Edirne'de sulama imkanlarını artıracak Çömlekköy Barajı'nın yapımı sürüyor

Edirne'de tamamlandığında binlerce dekar tarım arazisini suya kavuşturacak, 22,5 milyon metreküp su tutma kapasiteli Çömlekköy Barajı'nın yapımı devam ediyor.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, teşkilat üyeleri ve çiftçilerle Lalapaşa ilçesinde yapımı devam eden Çömlekköy Barajı'nı ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Ziyaret sırasında DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök'ten, proje hakkında detaylı bilgi alan İba, barajın tamamlanmasıyla birlikte bölgenin su sorununun önemli ölçüde çözüme kavuşacağını belirtti. İba, projenin bölge halkının uzun süredir hayalini kurduğu bir yatırım olduğunu vurgulayarak, "3 yıl içinde tamamlanacak bu dev proje, bölgenin 40 yıllık hayaliydi. Çiftçilerimizin her biri büyük bir memnuniyetle Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerini ilettiler. Biz de sahadan aldığımız bu teşekkürleri ilk fırsatta Sayın Cumhurbaşkanımıza gururla ileteceğiz. Şu an bölgemizin en büyük şantiyesi burası. İnşallah 3 yıl sonra üreticilerimizle birlikte Çömlekköy Barajımızın açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayacağız." diye konuştu.