Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 25 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

İhtiyaçlarını karşılamakta zaman zaman sıkıntı çektiklerini ifade eden Baysal, "Şoförlük zor bir iş. Uzun saatler sırada duruyoruz. Sıkıntının karşı taraftan kaynaklı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Erdi Baysal ise dün akşam kuyruğa girdiğini, sırada beklemenin yorucu olduğunu dile getirdi.

Sırada beklemenin zor olduğunu anlatan Doğu, "Sırada en çok uykusuzluk bizi zorluyor. Genel ihtiyaçlarımızı karşılamakta zorlanıyoruz. Arabaya göçmen girer korkusuyla da uyuyamıyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.