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        Edirne'de zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

        Edirne'de trafik ekipleri, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 15:52 Güncelleme: 01.12.2024 - 16:00
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        Edirne'de zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı
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        Edirne'de trafik ekipleri, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, kent merkezinde uygulama yaptı.

        Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsler, ticari taksiler ve yük taşıyan araçlarda kış lastiklerinin bulunup bulunmadığını denetleyen ekipler, lastiklerin diş derinliklerini kontrol etti.

        Sürücülere kış lastiği uygulaması hakkında bilgiler veren ekipler, kış lastiği kullanımının önemini vurguladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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