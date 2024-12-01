Edirne'de zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsler, ticari taksiler ve yük taşıyan araçlarda kış lastiklerinin bulunup bulunmadığını denetleyen ekipler, lastiklerin diş derinliklerini kontrol etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, kent merkezinde uygulama yaptı.

Edirne'de trafik ekipleri, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirdi.

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