TEMA Vakfı Edirne İl Temsilcisi Çoğal'ın Dünya Toprak Günü mesajı

TEMA Vakfı Edirne İl Temsilcisi Şirin Çoğal, toprağı korumak ve erozyonla mücadele etmek için ağaçlandırma, teraslama ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması gerektiğini bildirdi.

Çoğal, Dünya Toprak Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, toprağın yaşamın temel taşı, tüm ekosistemlerin ve insan yaşamının vazgeçilmez kaynağı olduğunu vurguladı.

Toprağın korunması, sürdürülebilir yönetimi ve sağlığının iyileştirilmesi konusunda toplum genelinde farkındalık oluşturulmasının büyük önem taşıdığını belirten Çoğal, "Toprak, gezegenimizin yaşam kaynağıdır. Ancak erozyon, iklim krizi ve yanlış tarım uygulamaları gibi sorunlar nedeniyle topraklarımız tehdit altındadır. Her yıl 642 milyon ton toprak erozyona uğruyor. Toprak sağlığını korumak, hem çevremiz hem de geleceğimiz için bir zorunluluktur." ifadelerini kullandı.