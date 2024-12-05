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        TEMA Vakfı Edirne İl Temsilcisi Çoğal'ın Dünya Toprak Günü mesajı

        TEMA Vakfı Edirne İl Temsilcisi Şirin Çoğal, toprağı korumak ve erozyonla mücadele etmek için ağaçlandırma, teraslama ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması gerektiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 13:33 Güncelleme: 05.12.2024 - 13:33
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        TEMA Vakfı Edirne İl Temsilcisi Çoğal'ın Dünya Toprak Günü mesajı
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        TEMA Vakfı Edirne İl Temsilcisi Şirin Çoğal, toprağı korumak ve erozyonla mücadele etmek için ağaçlandırma, teraslama ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması gerektiğini bildirdi.

        Çoğal, Dünya Toprak Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, toprağın yaşamın temel taşı, tüm ekosistemlerin ve insan yaşamının vazgeçilmez kaynağı olduğunu vurguladı.

        Toprağın korunması, sürdürülebilir yönetimi ve sağlığının iyileştirilmesi konusunda toplum genelinde farkındalık oluşturulmasının büyük önem taşıdığını belirten Çoğal, "Toprak, gezegenimizin yaşam kaynağıdır. Ancak erozyon, iklim krizi ve yanlış tarım uygulamaları gibi sorunlar nedeniyle topraklarımız tehdit altındadır. Her yıl 642 milyon ton toprak erozyona uğruyor. Toprak sağlığını korumak, hem çevremiz hem de geleceğimiz için bir zorunluluktur." ifadelerini kullandı.

        Çoğal, erozyon ve diğer çevresel tehditlerin yalnızca toprağı değil, gıda üretimi ve yaşam kalitesini de olumsuz etkilediğine dikkati çekti.

        Her yıl büyük miktarda tarım toprağının bozulduğunu belirten Çoğal, şunları kaydetti:

        "Bu durum, gıda güvenliğimizi tehlikeye atıyor ve ekosistem sağlığını tehdit ediyor. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, dünya genelinde 2.33 milyar insan yetersiz besleniyor ve her 11 kişiden biri açlık çekiyor. Toprağı korumak, aynı zamanda insanlığı korumaktır. Erozyonla mücadele etmek ve toprağı korumak için ağaçlandırma, teraslama, sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, bozulmuş arazilerde restorasyon çalışmalarının yapılması ve bilinçlendirme kampanyaları yürütülmesi gerekli. Erozyonla mücadeleyi ülke çapında bir öncelik haline getirmeliyiz. Unutmayalım ki, sağlıklı toprak, sağlıklı bir yaşamın temelidir."

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