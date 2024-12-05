Edirne Belediye Meclisinde, şarkıcı Gökçe konserine ödenen ücrete ilişkin soru önergesi verildi.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan aralık ayı toplantısında, 3'ü gündem dışı 10 madde görüşülerek karara bağlandı.

Gündem dışı söz alan Edirne Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Recai Koçaşlı, belediyenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği şarkıcı Gökçe konserine ödenen ücretle ilgili basına yansıyan haberlerden sonra bir gündem oluştuğunu söyledi.

"Edirne Belediyesine hukuk dışı bir taleple gelen hiç kimse bu kapıdan içeri giremez. Hukuk dışı şekilde bu kapıdan içeri girmek isteyenlere sesleniyorum, 'Bu kapıdan içeri giremezsiniz. Burası Edirnelilerin hakkını, hukukunu savunduğumuz Edirne Belediyesi.' Edirne Belediye Başkanı olarak her zaman bunların karşısında dimdik duracağım. Her gün tehdit alıyorum. Bunu buradan söylemekten hiç imtina etmiyorum. Şimdi yazıyorlar ya 'Onunla ilgili ne yaptın, bununla ilgili ne yaptın?' diye. Anlatayım ben ne yaptığımı. Valilik karar alıyor otoparklarla ilgili, Edirne Belediyesine 'Bunu uygula.' diyor. Edirne Belediyesi bunu uyguluyor. Hukuken ne yapması gerekiyorsa onu yapıyor."