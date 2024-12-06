Kıbrıs Gazisi Altınaz Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı
Edirne'de yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi İzzet Altınaz'ın (70) cenazesi toprağa verildi.
Edirne'de yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi İzzet Altınaz'ın (70) cenazesi toprağa verildi.
Rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Altınaz için askeri tören düzenlendi.
Kıbrıs gazisinin Türk bayrağına sarılı cenazesi askerlerin omzunda Lala Şahin Paşa Camisi'ne getirildi.
Törene Vali Yunus Sezer, Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Altınaz'ın yakınları, gaziler, askerler ve vatandaşlar katıldı.
Altınaz'ın cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından Havsa ilçesine bağlı Söğütlüdere köyünde defnedildi.
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