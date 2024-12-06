Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Kıbrıs Gazisi Altınaz Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı

        Edirne'de yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi İzzet Altınaz'ın (70) cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 17:54 Güncelleme: 06.12.2024 - 18:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kıbrıs Gazisi Altınaz Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi İzzet Altınaz'ın (70) cenazesi toprağa verildi.

        Rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Altınaz için askeri tören düzenlendi.

        Kıbrıs gazisinin Türk bayrağına sarılı cenazesi askerlerin omzunda Lala Şahin Paşa Camisi'ne getirildi.

        Törene Vali Yunus Sezer, Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Altınaz'ın yakınları, gaziler, askerler ve vatandaşlar katıldı.

        Altınaz'ın cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından Havsa ilçesine bağlı Söğütlüdere köyünde defnedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye'de birçok cephede savaş sürüyor
        Suriye'de birçok cephede savaş sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şam'a doğru ilerleyiş var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şam'a doğru ilerleyiş var
        Almanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Almanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Romanya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları iptal edildi
        Romanya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları iptal edildi
        Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı!
        Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı!
        AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu oldu
        AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu oldu
        Meteoroloji'den bugün ve yarın 3 kente uyarı!
        Meteoroloji'den bugün ve yarın 3 kente uyarı!
        Şef Somer Sivrioğlu'na 5.5 yıl hapis cezası!
        Şef Somer Sivrioğlu'na 5.5 yıl hapis cezası!
        'İmar hakkı aktarımı' ne getiriyor?
        'İmar hakkı aktarımı' ne getiriyor?
        F.Bahçe ve Kasımpaşa'dan Türkiye Kupası kararı!
        F.Bahçe ve Kasımpaşa'dan Türkiye Kupası kararı!
        27 yıllık dönemin sonu
        27 yıllık dönemin sonu
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        Konum vergisinde üçleme: “İzin-ruhsat-harç” 
        Konum vergisinde üçleme: “İzin-ruhsat-harç” 
        Mou'dan derbi ve şampiyonluk sözleri!
        Mou'dan derbi ve şampiyonluk sözleri!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2 liralık boşanma davası
        2 liralık boşanma davası
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        "Dünya gastronomi sahnesindeki yerimiz artıyor"
        "Dünya gastronomi sahnesindeki yerimiz artıyor"

        Benzer Haberler

        Edirne Belediyesinin AK Parti'li Meclis Üyesi Demir basın toplantısı düzenl...
        Edirne Belediyesinin AK Parti'li Meclis Üyesi Demir basın toplantısı düzenl...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de ilkokul öğrencilerine "günlük yaşam becerileri" eğitimi veriliyor
        Edirne'de ilkokul öğrencilerine "günlük yaşam becerileri" eğitimi veriliyor
        Edirne Valisi Sezer, Belediye Başkanı Akın'ın "tehdit ediliyorum" açıklamas...
        Edirne Valisi Sezer, Belediye Başkanı Akın'ın "tehdit ediliyorum" açıklamas...
        Edirne Valisi Sezer: Tehditlerle ilgili bize ve adli makamlara ulaşan bir ş...
        Edirne Valisi Sezer: Tehditlerle ilgili bize ve adli makamlara ulaşan bir ş...
        Edirne'de "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" kampanyası tanıtıldı
        Edirne'de "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" kampanyası tanıtıldı