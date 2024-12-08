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        Edirne Devlet Tiyatrosu'nda bu ay iki oyun sahnelenecek

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi'nde bu ay "Otobüs Durağında Üç Bencil" ve "Cephede Piknik" oyunları izlenebilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 11:39 Güncelleme: 08.12.2024 - 11:43
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        Edirne Devlet Tiyatrosu'nda bu ay iki oyun sahnelenecek
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi'nde bu ay "Otobüs Durağında Üç Bencil" ve "Cephede Piknik" oyunları izlenebilecek.

        Tarihi Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'ndaki sahnede bu ayın ilk oyunu, Ozan Yıldırım'ın yönettiği tek perdelik çocuk oyunu "Otobüs Durağında Üç Bencil" olacak.

        Mülkiyetçilik, bencillik, yalnızlık ve iletişimsizlik gibi evrensel temalarıyla çocuklara olduğu kadar yetişkinlere de hitap eden oyun, savaşların kötülüğünü, insanlara verdiği zararları ve bireylerin duyarsızlığının topluma verdiği zararları işliyor.

        İzmir Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenecek oyun 10, 11 Aralık saat 20.00'de izlenebilecek.

        Bu ay sahnelenecek ikinci oyun ise Ergin Özdemir'in yönettiği tek perdelik "Cephede Piknik" olacak.

        Cephede belirsiz bir savaşın ortasında olan Zepo'nun öyküsünün anlatıldığı Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenecek oyun, 17,18,19 Aralık'ta saat 20.00'de izlenebilecek.

        Biletler, gişe ve internetten satın alınabilecek.

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