Edirne'ye yeni turizm rotası kazandıracak tarihi konaklar restore ediliyor

Edirne'ye yeni turizm rotası kazandıracak konaklar Tarihi Konakları İhya Projesi kapsamında restore ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Kültür ve Turizm bakanlıkları iş birliğinde, Edirne Valiliği koordinesinde tarihi konaklarda restorasyon çalışmaları sürüyor.

Proje kapsamında Vali Yunus Sezer, tarihi konakların işlerlik kazanması amacıyla iş insanlarıyla bir araya gelmişti.

Konaklarda Osmanlı dönemine ait mimari tekniklerin yer aldığını dile getiren Doğan, konağın aslına uygun restore edileceğini kaydetti.

Edirne'nin tarihi, kültürel ve turistik bir kent olduğunu anlatan Doğan, "Tarihi konakların restorasyonu turizme de katkı sağlayacak. Edirne'de ciddi derecede bu alana yatırımlar var. Edirne Sarayı, ve Selimiye camisi restorasyonu sürüyor. Çok sayıda müze ve tarihi alan hizmete açıldı. Tarihi konaklar açısından da önemli çalışmalar var. Safranbolu evlerini herkes biliyor neden Edirne evleri de olmasın? Proje tamamlandığında insanların sırf Kaleiçi tarihi evrelerinde bir gecelik konaklama yapmak için bile kente geleceklerini düşünüyorum." diye konuştu.