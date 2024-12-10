Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser verecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Yedi Renk Aynı Dil: Gayrimüslim Bestekarlar" konseri verilecek.

Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında 12 Aralık Perşembe 20.00'de sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk yönetiminde gerçekleştirilecek konserde topluluk sanatçıları sahne alacak.