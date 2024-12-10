Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser verecek
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Yedi Renk Aynı Dil: Gayrimüslim Bestekarlar" konseri verilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Yedi Renk Aynı Dil: Gayrimüslim Bestekarlar" konseri verilecek.
Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında 12 Aralık Perşembe 20.00'de sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk yönetiminde gerçekleştirilecek konserde topluluk sanatçıları sahne alacak.
Biletler çevrimiçi veya topluluğun gişesinden satın alınabilecek.
Topluluk Müdürü Gökçe Bahar Ercan, topluluğun her hafta farklı bir konseptle konserlerine devam ettiğini belirtti.
Konserde birbirinden güzel eserlerin seslendirileceğini ifade eden Ercan, tüm müzikseverleri konsere davet etti.
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