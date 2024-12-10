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        Edirne'de tırla kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Edirne'de tırla kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 11:29 Güncelleme: 10.12.2024 - 11:31
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        Edirne'de tırla kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Edirne'de tırla kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, N.B'nin kullandığı 59 AFZ 839 plakalı kamyonet, Edirne - Kapıkule karayolunun 10. kilometresinde M.N'nin kullandığı 22 ABY 610 plakalı tırla çarpıştı.

        Kazada yaralanan sürücülerden N.B, Edirne 1. Sultan Murat Devlet Hastanesine, M.N ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından tekrar normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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