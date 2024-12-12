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        Edirne Valisi Sezer DSİ'nin Meriç Nehri kenarında yaptığı çalışmaları inceledi

        Edirne Valisi Yunus Sezer, DSİ tarafından Meriç Nehri kenarında yapılan nehir kenarı düzenleme çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 09:50 Güncelleme: 12.12.2024 - 09:53
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        Edirne Valisi Sezer DSİ'nin Meriç Nehri kenarında yaptığı çalışmaları inceledi
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, DSİ tarafından Meriç Nehri kenarında yapılan nehir kenarı düzenleme çalışmalarını inceledi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Sezer'in incelemenin ardından çalışmalarla ilgili bilgi aldığı belirtildi.

        DSİ tarafından yürütülen çalışmalar ile nehrin her iki tarafının da yeni görünümüne kavuşacağı kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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