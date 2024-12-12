Edirne Valisi Sezer DSİ'nin Meriç Nehri kenarında yaptığı çalışmaları inceledi

DSİ tarafından yürütülen çalışmalar ile nehrin her iki tarafının da yeni görünümüne kavuşacağı kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Sezer'in incelemenin ardından çalışmalarla ilgili bilgi aldığı belirtildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, DSİ tarafından Meriç Nehri kenarında yapılan nehir kenarı düzenleme çalışmalarını inceledi.

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