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        Edirne'de yanan otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirdi

        Edirne'de 4 kişi, içinde bulundukları otomobilde yanarak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 04:06 Güncelleme: 13.12.2024 - 04:14
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        Edirne'de yanan otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirdi
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        Edirne'de 4 kişi, içinde bulundukları otomobilde yanarak hayatını kaybetti.

        Henüz sürücüsü belirlenemeyen 59 DM 013 plakalı otomobil, Güney Çevre Yolu'nda bir evin duvarına çarptı.

        Bir anda alev alan otomobil tamamen yandı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri aracı söndürdü.

        Otomobilde bulunan 4 kişinin yanarak öldüğü belirlendi.

        Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz tespit edilemedi.

        Olay Yeri İnceleme ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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