Edirne'de yanan otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirdi
Edirne'de 4 kişi, içinde bulundukları otomobilde yanarak hayatını kaybetti.
Edirne'de 4 kişi, içinde bulundukları otomobilde yanarak hayatını kaybetti.
Henüz sürücüsü belirlenemeyen 59 DM 013 plakalı otomobil, Güney Çevre Yolu'nda bir evin duvarına çarptı.
Bir anda alev alan otomobil tamamen yandı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri aracı söndürdü.
Otomobilde bulunan 4 kişinin yanarak öldüğü belirlendi.
Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz tespit edilemedi.
Olay Yeri İnceleme ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.
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