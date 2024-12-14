Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Yesevi Hareketi Edirne Temsilcisi Alpaslan Cankaloğlu'nu makamında kabul etti.

Akın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmaları hakkında Cankaloğlu'dan bilgi aldı.

Yesevi Hareketi Edirne Temsilciliğine çalışmalarında başarılar dileğinde bulunan Akın, sivil toplum kuruluşları ve derneklerle uyum içerisinde çalıştıklarını belirtti.

Ekipler ziyaret ettikleri aileleri tebrik ederek, hediye takdim etti.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri bazı aileleri ziyaret etti.

Keşan Belediyesince atık ilaçlar toplanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, çevreyi korumak ve daha sağlıklı bir gelecek inşa etmek için yeni adımlar atıldığı belirtildi.

Ekiplerin atık ilaçları düzenli şekilde topladığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçların doğaya karışması büyük çevresel riskler yaratabilir. Sizler de evlerinizde bulunan kullanılmayan ya da tarihi geçmiş ilaçları, toplama noktalarındaki atık ilaç kutularına bırakarak çevreye katkıda bulunabilirsiniz."