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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Yesevi Hareketi Edirne Temsilcisi Alpaslan Cankaloğlu'nu makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 11:41 Güncelleme: 14.12.2024 - 11:47
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        Edirne'den kısa kısa
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        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Yesevi Hareketi Edirne Temsilcisi Alpaslan Cankaloğlu'nu makamında kabul etti.

        Akın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmaları hakkında Cankaloğlu'dan bilgi aldı.

        Yesevi Hareketi Edirne Temsilciliğine çalışmalarında başarılar dileğinde bulunan Akın, sivil toplum kuruluşları ve derneklerle uyum içerisinde çalıştıklarını belirtti.

        - "Hoşgeldin Bebek Projesi" devam ediyor

        Keşan ilçesinde "Hoşgeldin Bebek Projesi" kapsamında aileler ziyaret edildi.

        Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri bazı aileleri ziyaret etti.

        Ekipler ziyaret ettikleri aileleri tebrik ederek, hediye takdim etti.

        - Atık ilaçlar toplanıyor

        Keşan Belediyesince atık ilaçlar toplanıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamada, çevreyi korumak ve daha sağlıklı bir gelecek inşa etmek için yeni adımlar atıldığı belirtildi.

        Ekiplerin atık ilaçları düzenli şekilde topladığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçların doğaya karışması büyük çevresel riskler yaratabilir. Sizler de evlerinizde bulunan kullanılmayan ya da tarihi geçmiş ilaçları, toplama noktalarındaki atık ilaç kutularına bırakarak çevreye katkıda bulunabilirsiniz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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