Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Edirne'de randevu sistemiyle ilgili konuştu:

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Randevu konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Malum bazı branşlarda halen daha sıkıntılarımız var. İki üç ay içinde bunlarla ilgili de hem randevuyu rahatlatacak hem de sistemimizi daha işler hale getirecek bir çalışma içindeyiz. İnşallah bunu da kamuoyuyla paylaşır, randevu sorunlarını minimize ederiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 18:37 Güncelleme: 14.12.2024 - 18:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Edirne'de randevu sistemiyle ilgili konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Randevu konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Malum bazı branşlarda halen daha sıkıntılarımız var. İki üç ay içinde bunlarla ilgili de hem randevuyu rahatlatacak hem de sistemimizi daha işler hale getirecek bir çalışma içindeyiz. İnşallah bunu da kamuoyuyla paylaşır, randevu sorunlarını minimize ederiz." dedi.

        Bakan Memişoğlu, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, serhat şehri Edirne'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Edirne'de sağlık hizmetlerinde daha iyi neler yapılabilir onu değerlendirdiklerini ifade eden Memişoğlu, hedeflerinin Edirne'yi Balkanlar'ın sağlık merkezi yapmak olduğunu vurguladı.

        - "Sağlığın bilimini de üreteceğiz"

        Dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunan bir sisteme ve insan gücüne sahip olduklarını anlatan Memişoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

        "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 22 sene gerçekten sağlıkta iyi yerlere geldik. Daha da iyi olacak. Sağlığın sadece hizmetini değil her zaman söylediğimiz gibi bilimini de üreteceğiz, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı kapsamında şehirlerimizi dolaşıyoruz. Neler yapabileceğimize bakıyoruz. Bunun yanında malum özellikle doğurganlık sayısı oranımızın düşmesi, sezaryen gibi, ameliyatın maalesef çok tercih edilmesi ve bu konuda da ebelerin çok daha etkin olabilmesi için çabalıyoruz.

        Bugün de biliyorsunuz özellikle anne adaylarının eğitimiyle ilgili bir mevzuat daha yayınladık. Böylece normal olanın doğal doğum olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Maalesef bugün sezaryen dediğimiz yüzde 50'nin üzerinde olan oranlarımızı Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği yüzde 15'lere düşürmemiz gerekir. Hem anne sağlığı hem bebek sağlığı açısından, hem de toplumun bu konudaki gelişimi açısından bunu olmazsa olmaz olarak görüyoruz."

        - "İki üç ay içinde de randevu sorunlarını minimize ederiz"

        Sağlık Bakanı Memişoğlu, randevu sistemiyle ilgili yaptıkları çalışmanın devam ettiğini belirtti.

        Randevu konusunda bazı branşlarda halen daha sıkıntılar olduğunu, sıkıntıların çözümü konusunda çalışmaların devam ettiğini anlatan Memişoğlu, "Özellikle randevu konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Malum bazı branşlarda halen daha sıkıntılarımız var. İki üç ay içinde bunlarla ilgili de hem randevuyu rahatlatacak hem de sistemimizi daha işler hale getirecek bir çalışma içindeyiz. İnşallah bunu da kamuoyuyla paylaşır randevu sorunlarını minimize ederiz." ifadelerini kullandı.

        Bakan Memişoğlu'nun ziyaretinde AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Mehmet Kasım Ermiş, MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu ve İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım da yer aldı.

        Bakan Memişoğlu, Valilik ziyareti sonrası restorasyonu devam eden Selimiye Camisi ile Trakya Üniversitesi Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ni ziyaret etti. Memişoğlu, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde değerlendirme toplantısına katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Reyhanlı saldırısı sorumlusu yakalandı
        Reyhanlı saldırısı sorumlusu yakalandı
        Kavgayı ayırmak isteyen dede vuruldu! 4 tutuklama
        Kavgayı ayırmak isteyen dede vuruldu! 4 tutuklama
        ABD: İran'la ilgili tüm seçenekler masada
        ABD: İran'la ilgili tüm seçenekler masada
        Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı
        Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı
        "Suriye'de bir halk devrimi gerçekleşti"
        "Suriye'de bir halk devrimi gerçekleşti"
        Beşiktaş'ta gözler Adana'ya çevrildi
        Beşiktaş'ta gözler Adana'ya çevrildi
        Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi ziyarete açıldı
        Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi ziyarete açıldı
        2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz...
        2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz...
        Petlas, Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti
        Petlas, Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        Çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü! İşte istenen ceza
        Çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü! İşte istenen ceza
        Beş soruda imar hakkı aktarımı
        Beş soruda imar hakkı aktarımı
        Dalgalar binayı salladı! 8 katlı apartman tahliye edildi
        Dalgalar binayı salladı! 8 katlı apartman tahliye edildi
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi
        Google'a ceza ve dava yağmuru
        Google'a ceza ve dava yağmuru
        Bakan Ersoy'dan iddialara yanıt
        Bakan Ersoy'dan iddialara yanıt
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, Edirne'de konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, Edirne'de konuştu:
        Bakan Memişoğlu: Her evin 3 tane çocuğu olması lazım
        Bakan Memişoğlu: Her evin 3 tane çocuğu olması lazım
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Edirne'de "Tarımın Yıldızları Ödülleri" progra...
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Edirne'de "Tarımın Yıldızları Ödülleri" progra...
        Sağlık Bakanı Memişoğlu AK Parti Edirne 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:
        Sağlık Bakanı Memişoğlu AK Parti Edirne 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Edirne'de ziyaretlerde bulundu
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Edirne'de ziyaretlerde bulundu
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa