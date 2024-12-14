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        AK Parti Edirne İl Başkanlığına yeniden Belgin İba seçildi

        AK Parti Edirne İl Başkanlığına mevcut başkan Belgin İba seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 20:20 Güncelleme: 14.12.2024 - 20:33
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        AK Parti Edirne İl Başkanlığına yeniden Belgin İba seçildi
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        AK Parti Edirne İl Başkanlığına mevcut başkan Belgin İba seçildi.

        AK Parti Edirne 8. Olağan İl Kongresi kentteki bir otelde yapıldı.

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'ün katılımıyla gerçekleşen kongrenin divan başkanlığını İstanbul Milletvekili ve İl Koordinatörü Seda Gören Bölük yaptı.

        Tek listeyle gidilen seçimde başkanlığa İba yeniden seçildi.

        İba, kongre sonrası yaptığı açıklamada Edirne'ye hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

        Kongrenin coşkulu bir şekilde yapıldığını belirten İba, "Cumhurbaşkanımızın da canlı bağlantıyla katıldığı bir kongre oldu. 600 delegemiz var, 1500'den fazla misafirimizin katılımıyla kongremizi gerçekleştirdik. Heyecanlıyız. Geçmişten gelen bir tecrübemiz var. Önümüzdeki dönemde inşallah bu tecrübeyle Edirne'mizde gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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