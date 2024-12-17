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        Trakya Üniversitesinde afet bilincini arttırmak amacıyla maket sergisi düzenlendi

        Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenciler afet bilincini arttırmak amacıyla yaptıkları maketleri sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 13:49 Güncelleme: 17.12.2024 - 13:53
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        Trakya Üniversitesinde afet bilincini arttırmak amacıyla maket sergisi düzenlendi
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        Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenciler afet bilincini arttırmak amacıyla yaptıkları maketleri sergiledi.

        Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilen sergide öğretmen adaylarının yaptığı doğal afetleri anlatan maketleri yer aldı.

        Sel, tsunami, deprem, heyelan ve çığ gibi olayları anlatan sergiyi kentteki ortaokul öğrencileri ziyaret etti.

        Ortaokul öğrencilerine önce AFAD tarafından temel tatbikat eğitimi verildi.

        Daha sonra öğrenciler sergiyi gezerek üniversite öğrencilerinden doğal afetler hakkında bilgi aldı.

        Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Eylem Bayır, amaçlarının öğretmen adaylarının topluma yönelik faaliyetler yapması olduğunu söyledi.

        Trakya Üniversitesi Doğal Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Musa Uludağ ise etkinliği "Afet ve afet yönetimi" dersi kapsamında gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

        Doğal afetlerle ilgili 3 boyutlu materyal hazırladıklarını anlatan Uludağ, "Bu ders kapsamında öğrencilerimize afet bilincini kazandırmak, afetlerle ilgili 3 boyutlu materyal hazırlamak ve afetleri uygulayarak öğretmeyi amaçladık. Hem öğretmen adaylarımızın eğitimine katkı sağlamak aynı zamanda hazırladıkları materyallerinde Edirne’deki ortaokul öğrencilerine anlatarak kendi anlatımlarını pekiştirmek, onlarda farkındalık yaratmayı hedefledik." dedi.

        Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Duru Hatun Yıkılmaz da hazırladığı maketle çevre kirliliği dikkat çekmek istediklerini ifade etti.

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