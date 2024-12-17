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        Edirne'deki kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Edirne'de, jandarma tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 17:29 Güncelleme: 17.12.2024 - 17:29
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        Edirne'deki kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
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        Edirne'de, jandarma tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Ekipler bu kapsamda Uzunköprü'de şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi.

        Aramada, 325 gram skunk, 887 gram kenevir tohumu, 5 cep telefonu, 6 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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