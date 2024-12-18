Edirne'de kağıt toplama aracına silahlı saldırı düzenleyen zanlı adliyede
Edirne'de kağıt ve atık ambalaj toplama aracına yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Edirne'de kağıt ve atık ambalaj toplama aracına yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Mahallesi'nde içerisinde Yücel Kara (42) ve T.G'nin bulunduğu kağıt toplama kamyonuna silahla ateş açan A.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Çelik yelek giydirilen şüpheli, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından Edirne Adliyesine sevk edildi.
Diğer gözaltındaki zanlıların işlemleri sürüyor.
Öte yandan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kara'nın cenazesi Eski Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Buçuktepe Mezarlığına defnedildi.
- Olay
Cumhuriyet Mahallesi, Kuvayı Milliye Caddesi'nde şüpheli A.D, dün içerisinde Yücel Kara ve T.G'nin bulunduğu kağıt toplama kamyonuna silahla ateş etmişti. Saldırıda kamyonda bulunan Yücel Kara ile T.G. yaralanmıştı.
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kara, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamış, şüpheli A.D. yakalanmıştı.
Olayla ilgili A.D'nin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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