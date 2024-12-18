Edirne'de kağıt toplama aracına silahlı saldırı düzenleyen zanlı adliyede

Olayla ilgili A.D'nin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Cumhuriyet Mahallesi, Kuvayı Milliye Caddesi'nde şüpheli A.D, dün içerisinde Yücel Kara ve T.G'nin bulunduğu kağıt toplama kamyonuna silahla ateş etmişti. Saldırıda kamyonda bulunan Yücel Kara ile T.G. yaralanmıştı.

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