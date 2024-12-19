Edirne Valisi Sezer Kırklareli'ndeki büyükbaş hayvan işletmesini inceledi

Sezer'e ziyaretinde Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ile oda ve borsa başkanları eşlik etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer ve beraberindekiler, işletme sahiplerinden tesis hakkında bilgi aldı.

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