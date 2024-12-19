Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde hazırlanan "Edirne" konulu tezler ödüllendirilecek

        Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) arasında "Edirne" konulu tezlerin ödüllendirilmesine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 12:38 Güncelleme: 19.12.2024 - 13:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde hazırlanan "Edirne" konulu tezler ödüllendirilecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) arasında "Edirne" konulu tezlerin ödüllendirilmesine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

        ETSO Başkanı Sezai Irmak ile bir araya gelen Enstitü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Levent Doğan, enstitü anabilim ve anasanat dallarında hazırlanan Edirne konulu tezlerin ödüllendirilmesi konusunu görüştü.

        Doğan, bilim insanlarının yetişmesine zemin hazırlayan Edirne ve üniversiteye vefa borçlarını ödemek istediklerini belirtti.

        Enstitüde görevli öğretim üyeleri ve ETSO üyelerinin oluşturacağı ödül komisyonunun Edirne'yi konu alan tezleri inceleyeceğini ifade eden Doğan, başarılı bulunan tezlerin ödüllendirileceğini kaydetti.

        Irmak da Edirne'ye hizmet etme noktasında gelen talebi fırsat bilerek destek olacaklarını, üniversite ve enstitüyle işbirliğine her zaman açık olduklarını belirtti.

        Görüşmenin ardından Doğan ve Irmak, Edirne konulu tezlerin yazarlarının ödüllendirilmesine ilişkin protokolü imzaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da
        Asgari ücrette üçüncü toplantı sona erdi
        Asgari ücrette üçüncü toplantı sona erdi
        Asgari ücret toplantısı öncesi Türk-İş'ten zirve
        Asgari ücret toplantısı öncesi Türk-İş'ten zirve
        Cinayet anındaki 45 adım dava dosyasında
        Cinayet anındaki 45 adım dava dosyasında
        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı
        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında karar belli oldu
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında karar belli oldu
        Muhtarları da eğittik yargı mensuplarını da
        Muhtarları da eğittik yargı mensuplarını da
        Boynuz kulağı geçti
        Boynuz kulağı geçti
        Depo ilacını ev için kullanmışlar! AFAD'ın cihazları "over" verdi!
        Depo ilacını ev için kullanmışlar! AFAD'ın cihazları "over" verdi!
        Gazze ateşkesinde son aşamaya gelindi
        Gazze ateşkesinde son aşamaya gelindi
        Fenerbahçe'den Hermoso hamlesi!
        Fenerbahçe'den Hermoso hamlesi!
        İzmir'de yaşandı! Yumurta toplarken feci son!
        İzmir'de yaşandı! Yumurta toplarken feci son!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İranlı sosyal medya fenomeni 4'üncü kattan düştü!
        İranlı sosyal medya fenomeni 4'üncü kattan düştü!
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular!
        En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular!
        Bir yıl hapis istemi
        Bir yıl hapis istemi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü
        Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk

        Benzer Haberler

        Yağış rejimindeki değişiklikler Trakya çiftçisinin üretim planlamasını olum...
        Yağış rejimindeki değişiklikler Trakya çiftçisinin üretim planlamasını olum...
        Edirne Valisi Sezer Kırklareli'ndeki büyükbaş hayvan işletmesini inceledi
        Edirne Valisi Sezer Kırklareli'ndeki büyükbaş hayvan işletmesini inceledi
        "Çocukları motive etmek yerine disipline edin" tavsiyesi
        "Çocukları motive etmek yerine disipline edin" tavsiyesi
        Edirne'de Trakyalı Amazonlar filminin gösterimi yapıldı
        Edirne'de Trakyalı Amazonlar filminin gösterimi yapıldı
        Edirne'de 19 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 19 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 4 firari hükümlü yakalandı
        Edirne'de 4 firari hükümlü yakalandı