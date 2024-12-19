Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde hazırlanan "Edirne" konulu tezler ödüllendirilecek

Irmak da Edirne'ye hizmet etme noktasında gelen talebi fırsat bilerek destek olacaklarını, üniversite ve enstitüyle işbirliğine her zaman açık olduklarını belirtti.

Enstitüde görevli öğretim üyeleri ve ETSO üyelerinin oluşturacağı ödül komisyonunun Edirne'yi konu alan tezleri inceleyeceğini ifade eden Doğan, başarılı bulunan tezlerin ödüllendirileceğini kaydetti.

ETSO Başkanı Sezai Irmak ile bir araya gelen Enstitü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Levent Doğan, enstitü anabilim ve anasanat dallarında hazırlanan Edirne konulu tezlerin ödüllendirilmesi konusunu görüştü.

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) arasında "Edirne" konulu tezlerin ödüllendirilmesine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

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